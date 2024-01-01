على خطى سموتريتش.. بن غفير يطالب بتهجير سكان غزة

وردًّا على سؤال بشأن احتمال إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، قال سموتريتش، في مقابلة مع الإذاعة العسكرية: "من أجل تحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني".

وقال سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، إن إسرائيل يجب أن "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبًا على مغادرة القطاع.

وأضاف: "في حال تحرّكنا بطريقة صحيحة إستراتيجيًّا وشجعنا الهجرة، وفي حال كان هناك مئة ألف أو مئتَا ألف عربي في غزة وليس مليونَين، سيكون خطاب اليوم التالي للحرب مختلفًا تمامًا".

وتابع: "سنساعد في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول عربية مجاورة".

وسحبت إسرائيل في عام 2005 جيشها ونحو ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة، في إطار خطة أحادية الجانب التي قدمها رئيس الوزراء حينذاك أرييل شارون.