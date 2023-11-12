بعد القطيعة.. الجزائر تعيّن سفيرًا جديدًا في إسبانيا

دخلت العلاقات الجزائرية الإسبانية رسميًّا مرحلة الصلح بعد 19 شهرًا من القطيعة، إذ وافقت الجزائر على تعيين سفير جديد لها في مدريد، وفق ما كشفته مجلة "جون أفريك".

وقال التقرير إنّه يمكن الحديث اليوم عن انتهاء الخلاف والأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، فبعد تسعة عشر شهرًا من استدعاء السفير سعيد موسي، في مارس 2022. قدمت الجزائر طلبًا إلى السلطات الإسبانية في نهاية أكتوبر للموافقة على تعيين سفير جديد في مدريد، ومن المقرر أن يتم اعتماد السفير السابق لدى غينيا عبد الفتاح دغموم خلال الأسابيع المقبلة.

ويمثل تعيين هذا الدبلوماسي، الرجل الثاني السابق في سفارة مدريد، بداية تطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب المجلة التي نقلت عن دبلوماسي جزائري قوله إنه "على المدى القصير، لا يمكننا أن نتصور حدوث انتعاش على مستوى ملموس، نحن بحاجة إلى إعطاء وقت حتى تعود العلاقات إلى المستوى الذي كانت عليه".

وفي الـ19 من مارس 2022 قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد بسبب القرار الذي اتخذته حكومة بيدرو سانشيز، وبعد ذلك بشهرين ونصف الشهر، قررت الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع مملكة إسبانيا.