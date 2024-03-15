حزب نتنياهو يرد على "الشيوخ الأمريكي": لسنا جمهورية موز

وأضاف بيان ليكود: "خلافًا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس، ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية إرهابية، ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وورد في البيان: "من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائمًا، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب".

بدوره، رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال في تصريح، اليوم الخميس: "نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية".