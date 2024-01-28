غوتيريش يفصل 9 من موظفي الأونروا المتورطين في هجوم 7 أكتوبر

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية" وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا الضالعين في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال غوتيريش في بيان "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".

وناشد غوتيريش السبت الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما علّقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات إسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح غوتيريش في بيان "فيما أفهم قلقهم، وقد روّعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علّقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".