باقري كني: العلاقات الإيرانية السعودية تسير بالاتجاه الصحيح

قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إن العلاقات الإيرانية السعودية تسير بالاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن "إيران والسعودية أكدتا ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية خطوات فعالة لوقف الإبادة بحق الفلسطينيين".

وأضاف باقري كني، في مؤتمر صحفي بمبنى السفارة الإيرانية في بيروت، التي وصلها في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "منذ عودة العلاقات بين إيران والسعودية بشكلٍ رسمي، اتخذ الطرفان خطوات جادة وفعالة للتعاون بينهما".

واستأنفت إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية بينهما في مارس/آذار عام 2023، بعد قطيعة استمرت حوالي ثماني سنوات.