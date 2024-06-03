باقري كني: العلاقات الإيرانية السعودية تسير بالاتجاه الصحيح
قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إن العلاقات الإيرانية السعودية تسير بالاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن "إيران والسعودية أكدتا ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية خطوات فعالة لوقف الإبادة بحق الفلسطينيين".
وأضاف باقري كني، في مؤتمر صحفي بمبنى السفارة الإيرانية في بيروت، التي وصلها في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "منذ عودة العلاقات بين إيران والسعودية بشكلٍ رسمي، اتخذ الطرفان خطوات جادة وفعالة للتعاون بينهما".
واستأنفت إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية بينهما في مارس/آذار عام 2023، بعد قطيعة استمرت حوالي ثماني سنوات.
وأكد باقري كني أنه "في ظل الظروف الراهنة الحساسة في المنطقة، فإن لدى إيران والسعودية إرادة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".
ولفت إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت بينه وبين نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ليلة أمس الأحد، "تطرقت إلى الأوضاع في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني".
وكان باقري كني قد دعا من بيروت وزراء خارجية الدول الإسلامية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة العدوان الإسرائيلي على رفح.