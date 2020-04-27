مصر تؤكد التزامها ببنود اتفاق الرياض بشأن اليمن

أعلنت مصر التزامها بتنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعلق بالمصالحة التي تجري بوساطة السعودية، ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وبين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وإلغاء أي خطوة تُخالفه.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين، أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه.

ورحبت الخارجية المصرية بتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض، والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق، واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وكشف البيان دعم الحكومة المصرية لجهود كل من السعودية والإمارات الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح أن الاتفاق يستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات ذات الصلة، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

دعوة منظمة التعاون الإسلامي

من جهتها، دعت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، أطراف النزاع باليمن إلى الامتناع عن التصعيد وعدم تقويض جهود التسوية السياسية للأزمة اليمنية.

وأعلنت المنظمة "دعم بيان تحالف الشرعية في اليمن، الذي أكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي"، كما دعت إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الأوضاع، وتقويض الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية"، وإلى "إلغاء أية خطوة تخالف اتفاق الرياض".

وقال الأمين العام يوسف العثيمين، في البيان ذاته، إن اتفاق الرياض حظي بترحيب دولي واسع ودعم الأمم المتحدة، ومن شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون مع الشعب اليمني، في هذه الظروف الحرجة التي يواجه فيها العديد من التحديات، ودعمها وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، والشرعية اليمنية.