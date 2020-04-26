مصر تخفض أسعار وقود الطيران لتشجيع السياحة الداخلية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية تخفيضها أسعار وقود الطيران بهدف دعم القطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها، اليوم الأحد، إن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، استقبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بمقر وزارة البترول لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الغالون الواحد، والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم تشجيعًا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في بداية نيسان/ أبريل الجاري عن أسعار المنتجات البترولية الجديدة، حيث تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي.

وشملت قائمة الأسعار الجديدة: البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلًا من 8.75، وأوكتان 92 بسعر 7.50 جنيه للتر عوضًا عن 7.75، والبنزين أوكتان 80 بسعر 6.25 جنيه للتر بدلًا من 6.50، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلًا من 4259 جنيهًا /طن.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية لتحديد ومراجعة أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واعتمدت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/ مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذًا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودًا وهبوطًا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وذكرت اللجنة أن قرارها جاء في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة المقبلة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.