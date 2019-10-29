الأمن المصري يقتل 13 متشددًا في العريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على 13 من العناصر التي تصفها بـ ”الإرهابية والتكفيرية“ في منطقة العريش.

وقالت الوزارة في بيان: ”توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص دائرة قسم شرطة أول العريش، وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية“.

وأضافت: ”تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما دعا للرد عليهم“.

وأشار البيان إلى أنّ ذلك أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر، وبحوزتهم 6 بنادق آلية، و 4 بنادق خرطوش، وعبوة متفجرة، وحزامان ناسفان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد حالة من الاضطراب الأمني نتيجة تواجد الجماعات الإرهابية وقيامها بأعمال عدائية ضد رجال الجيش والشرطة، منذ ثورة 25 يناير 2011.