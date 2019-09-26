الداخلية المصرية: سنتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار بكل حسم وقوة

قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إنها ستتصدى بكل ”حسم وقوة“ لدعوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع دعوات للتظاهر في العاصمة القاهرة وكافة محافظات البلاد، يوم غدٍ الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان:“تُهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، الالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون“.

وقال البيان:“تؤكد الوزارة، أنها ستتصدى لأية محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم“.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر، غدًا الجمعة، في القاهرة وكافة المحافظات، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي دعوات التظاهر، إثر موجة الجدل التي بدأت بالفيديوهات التي بثها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، المتواجد خارج مصر.

وقام الأمن المصري، خلال الأيام الماضية، بالقبض على نشطاء سياسيين بارزين، منهم: الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور حازم حسني، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق، بتهمة تبني أفكار جماعات عدائية ونشر أخبار وأكاذيب تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد.