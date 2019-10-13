السيسي: لهذا السبب توقفت الهجمات في سيناء مؤخرًا

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تنفذها الحركات المتشددة في سيناء، توقفت خلال فترة تواجده في أمريكا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن مع محاولات تحريك الشعب ضد الدولة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف السيسي، خلال إجابته عن أسئلة الإعلاميين بالندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة: ”هدؤوا في سيناء، حتى يعطون فرصة للناس لتتحرك في باقي مصر، ولما فشلت عملية تحريكهم، يوم الجمعة حصلت عملية إرهابية في سيناء“، مضيفًا: ”خدوا بالكم هم واحد“.

وكانت بعض المظاهرات انطلقت في مصر نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، قال عنها السيسي، إنه ”لا داعي للقلق“ منها، متهمًا مجموعات ”مغرضة“ بالوقوف وراءها.

وعلى صعيد آخر، رد الرئيس السيسي، بحدة على نائب رئيس جامعة سيناء، صلاح سالم، حينما حاول مقاطعته عقب إجابة الرئيس على سؤاله الخاص بتهجير الأهالي من سيناء منذ بدء ”العملية الشاملة“، قائلًا: ”إحنا مهجرناش الناس من بيوتها، اللي عملناه في سيناء، إننا أخلينا البيوت بمقابل، ده أمن قومي لـ100 مليون، ومش هنسمح يكون شوكة في ظهر البلد“.