السجن المؤبد لخاطف الطائرة المصرية إلى قبرص

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سيف الدين مصطفى، خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا بالسجن المؤبد.

ووجهت النيابة للخاطف تهم ”الاستيلاء بالتهديد على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا وخطف واحتجاز ركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي“.

وتعود أحداث القضية إلى أواخر آذار/مارس من عام 2016، عندما أقدم سيف على عملية خطف طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولي المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص، وهدد طاقم الطائرة بأنه يرتدي حزامًا ناسفًا ”وهميًا“ كان يرتديه أسفل ملابسه لإجبارهم على تغيير مسار الطائرة.

وكانت الطائرة تقل على متنها 55 راكبًا، وجرى فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها في طريقها لمطار القاهرة.

واعترف ”مصطفى“ للسلطات القبرصية أنه فعل ذلك بغرض لم شمل أسرته القبرصية بعد 24 عامًا من الغياب.

يذكر أن المتهم وصل مطار القاهرة الدولي في آب/أغسطس الماضي، مُرحلًا من قبرص لمثوله أمام القضاء المصري، وأحاله النائب العام في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي لاستكمال محاكمته، حتى صدور الحكم السابق.