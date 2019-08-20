محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 عناصر ”إخوانيين“ بتهمة حيازة وتصنيع متفجرات

أحالت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية تمهيدًا لإعدامهم بتهمة حيازة وتصنيع متفجرات في محافظة البحيرة.

ووجهت النيابة للمذكورين تهمًا عدة، منها الانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرًا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية دون ترخيص وحيازة وتصنيع متفجرات بأحد المنازل في وادي النطرون.

كما وجهت لهم تهم تعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب في انفجار قنبلة أدت إلى وفاة المواطن ”عبدالعزيز محمد عبدالعزيز“.

وكانت محكمة مصرية، قد قضت أمس الإثنين، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين من جماعة الإخوان بتهمة قتل 3 مصريين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“لجان المقاومة الشعبية بكرداسة“.