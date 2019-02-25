الشرطة البنغالية: محاولة خطف طائرة ”بايمان“ كانت بـ“مسدس أطفال“

كشفت الشرطة البنغالية، يوم الاثنين، أن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد محاولته خطف طائرة، ”كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أي متفجرات“.

وقال المفوض بالشرطة في مدينة ”تشيتاجونغ“ بجنوب شرق بنغلادش، قاسم ديوان، إن ”المسدس الذي كان مع المشتبه به، مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه“.

وأضاف أنه ”لم يكن متزنًا من الناحية العقلية على ما يبدو. سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء“.

وتابع: ”ما زلنا نجري تحقيقًا. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن“.

وأعلنت السلطات البنغالية، مساء الأحد، انتهاء محاولة اختطاف طائرة ركاب تابعة لخطوط ”بايمان“، بمقتل الخاطف، وذلك بعد إجلاء جميع الركاب دون تعرضهم لأي أذى.