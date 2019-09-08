وزير خارجية مصر يزور السودان للقاء البرهان وحمدوك

يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدًا الإثنين، الخرطوم؛ لإجراء مباحثات مع مسؤولين سودانيين.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان صدر يوم الأحد، أن ”الزيارة تأتي تزامنًا مع نجاح السودان في المضي قدمًا في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقًا للوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/ آب الماضي، وكذلك إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إنه ”من المقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات المهمة مع كل من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلًا عن وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله“.

وأضاف حافظ أن ”الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تمثل فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.

وتترأس مصر الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري 2019.