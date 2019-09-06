الاتحاد الأفريقي يلغي قرار تعليق عضوية السودان

قرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد، بعد إعلان تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وكان الاتحاد الأفريقي، قرر في 6 حزيران/ يونيو الماضي، تعليق عضوية السودان، لحين إقامة سلطة مدنية في البلاد، والتي شهدت ليل الخميس الجمعة، الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية تضم 20 وزيرًا برئاسة عبد الله حمدوك، وهي نتاج اتفاق على تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين مطلع آب/ أغسطس الماضي.

وأكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أنّ الاتحاد ”علّق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي، وتلك هي الوسيلة الوحيدة لتمكين السودان من الخروج من الأزمة الحالية“.

وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا، خلال مؤتمر صحفي، أنّ ”المجلس سيفرض آليًا إجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية“.

وعزل الجيش السوداني، الرئيس عمر البشير، من السلطة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، بعد اشتداد الاحتجاجات الشعبية المنددة بحكمه الذي استمر لـ 30 عامًا.