وزير الكهرباء المصري يكشف الموعد النهائي لتشغيل الربط الكهربائي مع السودان

كشف وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، الموعد النهائي للتشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي مع السودان، موضحًا أنه سيبدأ في بداية العام المقبل 2020، بعد الانتهاء من الأعمال الهندسية بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأضاف شاكر في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنه تم التعاقد مع شركة ”سيمنس“ الألمانية للمشاركة في مشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات توشكى ”2“، ضمن مشروعات الربط الكهربائي، خاصة مع السودان.

وأضاف، أن وزارته ”نجحت في جذب استثمارات بمشروعات الطاقة الجديدة، ومنها تجربة ناجحة في مشروع بنبان بمحافظة أسوان ومشاركة 35 شركة باستثمارات 2 مليار دولار وبقدرة 1465 ميغاوات، كما أن الحكومة سنت تشريعات تساعد المستثمرين وتسهل لهم العمل خلال السنوات الخمس الماضية“.

وعن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الكهرباء، قال شاكر إن ”الوزارة ضخت 54 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل لتستوعب الزيادة الكبيرة في إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية، والتي تخطى الاحتياطي لديها 25 ألف ميغاوات، كما تم تطوير شبكات التوزيع خلال العامين الماضيين بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بـ2 مليار جنيه، وكان الهدف منها رفع جودة الخدمة المقدمة لكل المشتركين، حيث تم إنشاء 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية“.

وفيما يخص قطاع الإنتاج، أكد الوزير، أن مصر استطاعت أن تنتقل إلى مستوى لم تحققه من قبل عبر ضخ 515 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات إنتاج استطاعت أن توفر احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية، وظهر ذلك في عدم انقطاع التيار نهائيًا لتخفيف الأحمال منذ عام 2016 وحتى الآن، وأي انقطاع كان يعود لأعطال فنية فقط، كما تقوم مصر بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية تتخطى التكلفة الفعلية لها 21 مليار دولار عبر قرض يبدأ سداده بعد بدء المحطة في الإنتاج.

يذكر أن الحكومة المصرية، وضعت مشروعًا للاستثمارات الكلية لقطاع الكهرباء في العام المالي الحالي يقدر بـ 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6٪ من الاستثمارات الإجمالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال هذا العام إلى نحو 171.4 مليار جنيه، مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو 17٪.