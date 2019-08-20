الداخلية المصرية تعلن مقتل 11 ”متشددًا“ بمداهمات أمنية في سيناء

لقي 11 متشددًا مصرعهم في مداهمات واسعة لقوات الأمن المصرية بمنطقة العبور في دائرة قسم شرطة أول العريش في محافظة شمال سيناء شرق مصر.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، مقتل 11 متشددًا خلال مداهمة إحدى البؤر التي وصفتها بـ ”الإرهابية“ بمنطقة العبور، بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وأضاف البيان أن ”قطاع الأمن الوطني توافرت لديه معلومات حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية، من إحدى المزارع الكائنة في منطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش)، وكرًا لهم ومُرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية“.

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل الفوري مع المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات، بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 11 عنصرًا عثر بحوزتهم على ”5 بنادق FN، و2 بندقية آلية، و1 طبنجة، و2 عبوة متفجرة، و1 حزام ناسف“.

وأكد البيان أن السلطات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.