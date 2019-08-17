السيسي يتوعد المرتشين بمصر ويحرج ضابطًا في الجيش بسؤاله عن راتبه (فيديو)

توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المرتشين والفاسدين المشاركين في المشروعات القومية، مشددًا على أن كل فاسد ليس له مكان في بناء مصر الجديدة.

وقال السيسي خلال افتتاحه مشروع الـ1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة العلمين، ”اللي هيحط جنيه في جيبه ملوش مكان بيننا، والله لن أقبل هذا لا بشكل قانوني ولا غير قانوني“.

وأكد السيسي نيته إعادة بحيرات مصر إلى مجدها، وإزالة التعديات عليها، كما أكد ضرورة هدم أحد المساجد الملحق بأحد المقامات الذي يعوق إنشاء طريق عام، وإنشاء بديل له في نفس المنطقة.

وعلى غير العادة، وجه الرئيس سؤالًا لأحد قيادات الجيش وهو اللواء محمد عبدالحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، قائلًا: ”مرتبك كام يا محمد“، ليرد عليه اللواء ”14200 جنيه – قرابة 807 دولارات“، ليسأله الرئيس السيسي مرة أخرى: ”أقصد إجمالي ما تتقاضاه“، ليرد: ”14200 جنيه ويكفيني يا ريس“.

وقال السيسي: ”أنتم عارفين اللواء محمد عبدالحي لو غمض رمش عينه لحظة عن أي حاجة ممكن يعمل 10 أو 12 مليون جنيه يوميًا لنفسه.. من المشروع ده بيعمل عشرات، وقد تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، وسألته في يوم عن مقر سكنه فوجدت أنه يستقل سيارة الجيش قرابة 80 كيلو مترًا ذهابًا وعودة من العمل، فطلبت منه بيع شقته، والإقامة بالقرب من مقر عمله“.