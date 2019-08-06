السيسي يعرب عن تقديره لتكاتف المصريين والعرب ضد الإرهاب

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره لتكاتف المصريين والعرب ضد الإرهاب، بعد الهجوم الإرهابي الدامي أمام معهد الأورام القومي وسط القاعرة والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وجرح 50 آخرين.

وكتب السيسي في تغريدة له على تويتر ”ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، مضيفا: ”وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار“.

وقال السيسي: ”هذا ان دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة. حمى الله أوطاننا ووقاها من كل شر“.

ودانت ودول ومؤسسات عربية، الإثنين، الحادث الإرهابي الذي وقع بمعهد الأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 20 شخصًا وإصابة العشرات.

وأكدت السعودية وقوف المملكة وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ودانت الإمارات العمل الإرهابي الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن ”هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية“.

وأعربت الوزارة عن ”تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر“.

بينما أدانت البحرين ”الحادث الإرهابي“، مؤكدة ”وقوفها في صف واحد إلى جانب مصر وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها“.

ودعت الخارجية البحرينية، في بيان، إلى ”ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها“.

كما أعرب أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار بلاده وإدانتھا الشدیدة لـ“ھذا العمل الإرھابي الآثم“.

وأكد على موقف الكویت الرافض للإرھاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفھا إلى جانب مصر وتأییدھا لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا، وفق وكالة الأنباء الكويتية.