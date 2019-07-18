انتحاري يفجر نفسه في موقف سيارات ”الشيخ زويد“ بسيناء المصرية

فجر انتحاري نفسه صباح اليوم الخميس، مستخدمًا حزامًا ناسفًا، بالقرب من مدرعة للشرطة بموقف سيارات ”لشيخ زويد“ في محافظة شمال سيناء المصرية، وفق مصدر أمني مصري.

وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“، إن ”التفجير أسفر عن تحول الإرهابي إلى أشلاء صغيرة ما يصعب التعرف على هويته، ولكنه أبيض البشرة“.

وأضاف المصدر أن ”التفجير أسفر أيضًا عن إصابة مجند كان يقف على مقربة من مكان التفجير وجرى نقله إلى المستشفى“.

وتابع ”توجهت على الفور 5 سيارات إسعاف إلى موقع الانفجار، كما تمت إزالة الركام من المكان، وجاري تمشيط منطقة الموقف وما حولها“.

ولفت إلى أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا في محيط الانفجار، لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاولة التعرف على هوية الانتحاري، وسؤال شهود العيان.

يذكر أن منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تشهد عمليات إرهابية من فترة إلى أخرى، ضد قوات الجيش والشرطة التي تقوم منذ فترة بعملية شاملة لتخليص المنطقة وتحريرها من الجماعات المتطرفة.