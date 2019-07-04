مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في سيناء

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحقيق شركة بترول بلاعيم ”بترول“ كشفًا بتروليًا بمنطقة أبورديس سدري في حقول سيناء، وذلك بحفر البئر الاستكشافية سدري 23 والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين.

وقالت الوزارة في تقرير تلقاه وزير البترول المهندس طارق الملا إنه تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 مترًا من الصخور الرسوبية و65 مترًا من الصخور الجيرية، وتم إكمال البئر ووضعها على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعليًا بمنطقة الاكتشاف.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل أهمية كبيرة نظرًا لتقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957 والذى يُعد من أقدم الحقول الموجودة في مصر، مشيرًا إلى قيام الشركة بوضع خطة تنمية موسعة للمنطقة تشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي 3 آلاف برميل زيت على الأقل، وجارية دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي.

وساعدت هذه النتائج الإيجابية للآبار الاستكشافية على تحفيز الشريك الأجنبي لزيادة ضخ استثمارات في مناطق امتياز الشركة المختلفة .