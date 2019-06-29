مصر.. كشف بترولي جديد في السويس

أعلن مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، عن كشف بترولي جديد من النفط الخام في منطقة السويس شرق البلاد.

وقال المصدر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الكشف يرجع لشركة ”بتروجلف مصر“.

ووفق المصدر فإن المعلومات المتاحة حاليا حول البئر المكتشف من المتوقع أن ترتفع طاقته الإنتاجية إلى 15 ألف برميل بدلا من 5 الآف برميل، وهو الإنتاج الحالي يومياً.

ونجحت مصر في تحقيق أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها خلال شهر يونيو الجاري، وفق ما صرحت به وزارة البترول.

وفي المقابل حققت مصر أعلى إنتاج من حقل ظهر الذي وصل إنتاجه 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي جاء إثر تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز، ساهمت في زيادة إنتاجه محليا بنسبة 50 في المئة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع تضاعف الإنتاج بنسبة 100 في المئة في العام المقبل.