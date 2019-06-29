الفالح: تمديد اتفاق روسيا والسعودية لخفض إنتاج النفط سيسهم بتوازن الأسواق

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن اتفاق روسيا والسعودية خلال قمة مجموعة العشرين على تمديد اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي بعد يوليو ”سيسهم بتقليل المخزون العالمي، وتحقيق التوزان في أسواق الخام“.

وأوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن ”الشراكة بين الرياض وموسكو تمهد الطريق لحفظ مصالح البلدين المنتجين للنفط والمستهلكين على السواء، وكذلك استمرار نمو الاقتصاد العالمي“.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليابان، إن ”روسيا اتفقت مع السعودية، على تمديد الاتفاق مع أوبك بشأن تقليل الإنتاج بواقع 6 إلى 9 أشهر في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسعار النفط نتيجة ارتفاع المعروض الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي“.