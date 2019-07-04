”فتح“ تطالب مصر بإلزام ”حماس“ بموافقة ”خطية“ على اتفاق المصالحة

كشف محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، أن الحركة طالبت الجانب المصري بإلزام حركة حماس بتقديم موافقة ”خطية“ بالالتزام ببنود اتفاق المصالحة الذي سبق إبرامه أو أي اتفاق مصالحة آخر سيتم التوافق عليه.

وأضاف في لقاء عبر ”تلفزيون فلسطين“ الرسمي، ”أن الجانب المصري يتواصل معنا ومع ”حماس“ وأكدنا لهم أننا لم نتراجع عن الاتفاق، ولكن أحضروا موافقة واضحة وخطية من الطرف الآخر حتى لا نعطي أملًا للناس كل حين ثم يتراجعوا مجددًا، ولنعد مرة أخرى للعمل من جديد في هذا الملف“.

وشدد على أن ”حركة فتح مصرة على إتمام هذا الموضوع ولن تمل منه وستبذل كل الجهد لاستعادة الوحدة الوطنية وهو أساس مهم وجوهري بالنسبة لنا ويرتبط به مستقبل القضية الفلسطينية، ونأمل أن تكون هناك نتائج إيجابية في هذا الموضوع قريبًا“.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة ”حماس“، سهيل الهندي، قد قال، الأربعاء، إنه ”لا يمكن أن تتم المصالحة الوطنية حتى يتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة“.

وأضاف أن ”هناك إجماعًا لدى كل الفصائل، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة، سواء تشريعية أو مجلس وطني أو رئاسة، أساس المصالحة الوطنية، باستثناء حركة فتح“.

وأردف الهندي: ”لا يمكن فصل أي من الانتخابات عن بعضها البعض، وهذا هو موقف الحركة وموقف كل الفصائل، أما كل ما يدار حول أي حراك في هذا الملف فهو مجرد تضييع وقت“.

واتهم الهندي حركة ”فتح“ بمخالفة الإجماع الوطني الفلسطيني حول رؤية تطبيق المصالحة الوطنية، وأنها هي من تعيق التوصل إليها، وفقًا لما أوردته وكالة ”قدس برس“.