الكويت تسلم مصر مطلوبين أمنيًا على صلة بالإخوان المسلمين

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الكويت سلّمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قالت يوم الجمعة إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى ”خلية إرهابية“ تتبع جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت أن المقبوض عليهم فرّوا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.

ولم تذكر الكويت ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن القضية من السلطات القضائية المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر يوم الأحد إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.