اندلاع حريق في جامعة الكويت.. والسلطات تفتح تحقيقًا (فيديو)

شب حريق في أحد مباني كلية العلوم بجامعة الكويت في الخالدية، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بإخماده، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع الحريق في الكلية ووصول فرق الدفاع المدني لإخماده.
فيديو / حريق في جامعة الكويت بالخالدية. pic.twitter.com/gQNPEYlx7y
— المجلس (@Almajlliss) July 15, 2019
فيديو / وصول سيارات الاطفاء لموقع الحريق في جامعة #الكويت. https://t.co/pP0VpJguDl pic.twitter.com/gAz3PpBEit
— المجلس (@Almajlliss) July 15, 2019
وأكدت جامعة الكويت في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”لا إصابات في الحريق الذي اندلع“، لافتة إلى أن الجهات المعنية أخلت المبنى، وتم التعامل والسيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء.
so my uni got caught on fire today and we got evicted, how’s your day going? #جامعة_الكويت pic.twitter.com/WYXbwk3gbV
— Aya ❾¾ (@aya103x) July 15, 2019
#جامعة_الكويت pic.twitter.com/nn9X8NHQgN
— ر.أشكناني ⚑????( لحد يدش) (@RitajAshkanani) July 15, 2019