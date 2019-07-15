وفد أمني مصري يطير إلى الكويت لبحث قضية الخلية الإخوانية

كشفت مصادر أمنية مصرية لـ ”إرم نيوز“، اليوم الإثنين، عن سفر وفد أمني رفيع المستوى إلى الكويت للاطلاع على تفاصيل قضية الخلية الإخوانية التي ألقت الشرطة الكويتية القبض عليها والصادر بحقها أحكام في القاهرة وهربوا خارج البلاد.

وأوضح المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن هدف الوفد هو بحث آليه تسليم العناصر المتورطة في أعمال إرهابية بمصر، كما أنه سيحمل معه ملفًا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان.

ولفت المصدر الأمني إلى أن جهاز أمن الدولة سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني، مؤكدًا أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية ، منها جريمة اغتيال النائب المصري العام، المستشار هشام بركات عام 2015‪ والضلوع في تفجيرات كمائن شمال سيناء خلال الفترة الأخيرة، ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى.