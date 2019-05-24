مصر ترفع اسم حبيب العادلي من قائمة الكسب غير المشروع

رفعت السلطات المصرية اسم وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، من قوائم الكسب غير المشروع، وإسقاط اسمه من الممنوعين من التصرف في أموالهم.

وأعلن جهاز الكسب غير المشروع المنبثق من وزارة العدل في مصر رفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال.

وجاء القرار بناءً على الطلب الذي سبق وتقدم به وزير الداخلية الأسبق بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

ووفقًا لمصادر بوزارة العدل المصرية، فإن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة اللواء العادلي في قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

وأوضحت المصادر – التي تحفظت على ذكر اسمها – أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن.

وأشارت إلى أن دفاع اللواء حبيب العادلي تقدم بطلب إلى الجهات المعنية بجهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها.

وأكدت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع وافق على الطلب وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال اللواء حبيب العادلي.