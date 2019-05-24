أحمد شوبير يعلن إعادة النظر في مواعيد مباريات الدوري المصري ويرد على مرتضى منصور

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة ببطولة الدوري المصري مع استطلاع رأي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بخصوص تأجيل معسكر الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين لإنهاء بطولة الدوري.

وعقد شوبير اجتماعًا مع اللجنة المشكلة ببحث مشاكل بطولة الدوري مع 3 أندية هي الأهلي وحرس الحدود وبتروجيت الذين اعترضوا على المواعيد المعلنة مؤخرًا.

وأكد شوبير أنه وجّه الدعوة لأربعة أندية بالدوري هم أطراف أزمة مواعيد مباريات الدوري وهي الأهلي والزمالك وبتروجيت وحرس الحدود موضحًا أن الزمالك هو النادي الوحيد الذي قاطع الاجتماع.

وأشار شوبير في المؤتمر الصحفي إلى أنه سيتم إعادة النظر في مواعيد مباريات الدوري وحسم ملف الجولة الأخيرة للدوري ومؤجلات نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

وأكد نائب رئيس الجبلاية أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها وسيتم استكمالها بعد نهاية بطولة الدوري بناء على تصور كامل من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وأوضح أن اتحاد الكرة سيطالب من الأندية الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بتحديد ملاعبها وأعداد الجماهير لأن الأمر مسؤولية الأندية وإداراتها وليس اتحاد الكرة.

وأضاف: ”الأولوية ستكون لمنتخب مصر، وننتظر بعض المرونة من الجهاز الفني للمنتخب بخصوص تأجيل انطلاق معسكر المنتخب يوم 6 يونيو المقبل لإتاحة الفرصة لخوض مباريات أخرى بالدوري“.

ونفى شوبير ما تردد حول وجود أزمة في القيد الأفريقي للأندية المشاركة بالبطولات موضحًا أنه سيبدأ يوم 30 يونيو المقبل ولكنه ممتد لفترة طويلة، ورد نائب رئيس الجبلاية على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بأنه لا يعترف باجتماع اللجنة ولن يلعب أي مباراة بعد بطولة الكونفدرالية بالدوري قائلًا:“ لا أعترف بالتصريحات التليفزيونية ولا تشغلني، الأهم المخاطبات الرسمية“.