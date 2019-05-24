النادي الأهلي يضع شرطًا وحيدًا مقابل خوض مباراة بيراميدز في كأس مصر

يرغب النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، من أجل تحديد أسماء الراحلين، والتعاقد مع الصفقات الجديدة التي ستنضم للفريق في الموسم المقبل، وإقامة فترة إعداد في أوروبا خلال إقامة بطولة الأمم الأفريقية في مصر.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الأهلي يضغط بقوة على اتحاد الكرة، من أجل إنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا، لذا يرحب بمواجهة بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر في بداية شهر يونيو القادم، مقابل أن يخوض الزمالك كل مبارياته في الدوري ويقام لقاء القمة قبل أمم أفريقيا“.

وتابع: ”الأهلي يرغب في رحيل مارتن لاسارتي ولكن ينتظر لنهاية بطولة الدوري العام لإعلان القرار، لذا يسابق الزمن لإنهاء البطولة للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد“.

وأضاف: ”أحمد شوبير رئيس اللجنة المكلفة بحسم مصير الجولات الأخيرة في الدوري، تواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وحصل منه على موافقة لإنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا وخوض لقاء بيراميدز في كأس مصر“.

من جانب آخر، نفى الأهلي الأنباء التي ترددت عن تراجع النادي عن رغبته في استمرار رمضان صبحي مع الفريق، خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي: ”إدارة الأهلي متمسكة باستمرار رمضان وشهدت الساعات الماضية تحركات إيجابية من جانب النادي لحسم استمرار اللاعب في صفوف الفريق، خاصة وأن عقد استعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ينتهي بنهاية يونيو القادم“.

وواصل: ”أبدى رمضان صبحي ترحيبًا بالاستمرار في صفوف الفريق الموسم القادم، الأمر الذي سهل المفاوضات بين الجانبين في ظل رغبة اللاعب في استكمال رحلته مع الفريق، حيث تشهد الساعات القادمة وضع الرتوش النهائية على استمرار نجم الأهلي في صفوف الفريق“.

ومن جانب آخر، أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك اعتراضه على تولي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئاسة لجنة بحث مشاكل الدوري المصري، والتي تم الإعلان عن تشكيلها مؤخرًا.

وأشار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، إلى أنه لا يعترف باجتماعات هذه اللجنة على الإطلاق في ظل تولي شوبير لرئاستها، وأن هذه الاجتماعات لا قيمة لها من الأساس.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول، اليوم الجمعة؛ للخروج بتوصيات ومقترحات لتفادي أي مشاكل بالدوري خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، وجه مجلس إدارة الزمالك الدعوة لجميع نجوم القلعة البيضاء القدامى لحضور مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب.

وتأتي هذه الخطوة من أجل مؤازرة اللاعبين في المباراة المصيرية أمام بطل المغرب، لتحقيق الفوز والحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ورحب عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء السابقين بدعوة مجلس الإدارة، وقرروا حضور اللقاء، أمثال: عبدالواحد السيد ومحمود فتح الله وطارق يحيى وطارق مصطفى وسامي الشيشيني وحمادة عبداللطيف وغيرهم.