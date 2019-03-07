إصابة ضابطين وشرطي ومقتل 3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

أفادت تقرير إخبارية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن المصرية تبادلت إطلاق النار مع مسلحين على طريق الجيزة الدائري.
كشفت المصادر أن الاشتباكات: ”أسفرت عن إصابة ضابطين وأمين شرطة، إضافة إلى مقتل 3 من المسلحين“.
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لم ترد تفاصيل أخرى عن الحادثة حتى الآن.
المصدر: رمضان أحمد- إرم نيوز
أفادت تقرير إخبارية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن المصرية تبادلت إطلاق النار مع مسلحين على طريق الجيزة الدائري.
كشفت المصادر أن الاشتباكات: ”أسفرت عن إصابة ضابطين وأمين شرطة، إضافة إلى مقتل 3 من المسلحين“.