إصابة ضابطين وشرطي ومقتل 3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

إصابة ضابطين وشرطي ومقتل 3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

المصدر: رمضان أحمد- إرم نيوز 

أفادت تقرير إخبارية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن المصرية تبادلت إطلاق النار مع مسلحين على طريق الجيزة الدائري.

كشفت المصادر أن الاشتباكات: ”أسفرت عن إصابة ضابطين وأمين شرطة، إضافة إلى مقتل 3 من المسلحين“.

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