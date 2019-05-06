تقرير إيطالي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل ريجيني بمصر

المصدر: ا ف ب

أفاد تقرير صحافي إيطالي، استند إلى شهادة جديدة، بأن السلطات المصرية أوقفت الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأوسعته ضربًا ظنًا منها أنه جاسوس بريطاني، وذلك قبل أن يعثر عليه مقتولًا.

والشهادة الجديدة حول مصير ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية البالغ من العمر 28 عامًا، والذي اختفى في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2016، أدلى بها شخص تنصت على عنصر استخبارات مصري كان يتحدث عن ”الشاب الإيطالي“، بحسب ما ذكرت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية.

وتناول الحديث بالعربية الوضع المضطرب في مصر ضمن مؤتمر للشرطة في دولة أفريقية لم يسمها التقرير في العام 2017، وتم نقله إلى المحققين الإيطاليين الذين طالبوا السلطات المصرية بتقديم مزيد من المعلومات.

وكتبت الخارجية الإيطالية على ”تويتر“: أنّها ”تدعم طلب النيابة في روما الحصول على معلومات؛ سعيًا الى إحقاق العدالة لجوليو ريجيني“.

وحصل المتنصت الإيطالي الذي تم حجب اسمه على اسم العميل المصري، بعدما تبادل بطاقة عمل مع زميل، بحسب الصحيفة.

وهو أحد 5 عملاء قالت السلطات الإيطالية، إنهم يحققون في قضية مقتل ريجيني، الذي اختفى عندما كان في طريقه لركوب مترو الأنفاق في غرب القاهرة، في 25 كانون الثاني/يناير 2016.

وقال عميل الاستخبارات المصري: ”اعتقدنا أنّه جاسوس بريطاني. أوقفناه وبعدما وضعناه في السيارة اضطررنا لضربه. قمت بنفسي بضربه مرارًا على وجهه“، بحسب ما ذكرت صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“.

وعثر على جثة ريجيني على جانب طريق خارج القاهرة بعد 9 أيام، وهي تحمل آثار تعذيب.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب نقل جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته، وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وأثرت قضية ريجيني بشكل كبير على العلاقات بين مصر وإيطاليا، بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.