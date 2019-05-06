مصر تطرح أذون خزانة بمليار دولار لمواجهة عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، عن طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل 365 يومًا نيابة عن وزارة المالية، لمواجهة عجز الموازنة.

وارتفع حجم أرصدة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، إلى نحو 44.218 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.112 مليار دولار، في نهاية آذار/ مارس 2019، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار.

وتحتاج مصر 5 مليارات دولار شهريًا لاستيراد السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.