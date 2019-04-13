مصر تعلن عودة طلبتها العالقين على الحدود السودانية بعد عزل البشير

أعلنت مصر، اليوم السبت، عن عودة 120 طالبًا وطالبة كانوا عالقين على المعبر الحدودي بين مصر والسودان، بسبب ما شهدتهُ الأخيرة من أحداث واحتجاجات، أسفرت عن عزل عمر البشير.

وتصاعدت دعوات أسر الطلبة والإعلام المطالبة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتدخل لإنقاذ الطلبة، خاصةً أن بعضًا منهم يعانون من وضع صحي صعب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مها سالم: إن السلطات المصرية تواصلت عن طريق سفارتها في السودان مع جهات سيادية رفيعة المستوى، لإنهاء إجراءات خروج الطلاب من الجانب السوداني.

وأكدت سالم في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن الجهود تكللت بالنجاح، وبالفعل تم إنهاء أزمة الطلاب المصريين العالقين على الحدود.

وكانت سلطات معبر ”أرقين“ الحدودي قد منعت 3 حافلات تحمل 120 من الطلاب المصريين بحجة وصول الحافلات في فترة حظر التجوال، قبل السماح لهم بالعبور.