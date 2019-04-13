عائلة رئيس أركان الجيش السوداني تنظم له استقبالًا خاصًا بعد استقالته من المجلس العسكري (فيديو)

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عودة رئيس الأركان السودانية المشتركة ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ أﻭﻝ ﺭﻛﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ لمنزله، عقب استقالته من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، استقال رئيس المجلس الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير، عوض بن عوف، وأعلن إقالة نائبه كمال عبدالمعروف بناء على طلب الأخير، وذلك بعد يوم واحد تقريبًا من تولي المنصب.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع استقبال ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ بالزغاريد لدى عودته إلى بيته، حيث بدت عليه علامات الفرح، ولوح لمستقبليه بعصى في يده.

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑﻳﻌﻮﺩ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﺑﺎﻟﺰﻏﺎﺭﻳﺪﻭﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻪﻭﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﻭﻋﺪﻩﺍﻟﻠﻪ ﻏﺎﻟﺐ تم النشر بواسطة ‏أنصار القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية‏ في السبت، ١٣ أبريل ٢٠١٩

وبرز اسم عبدالمعروف المنحدر من ﻮﻻﻳﺔ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺔ، خلال الأحداث التي يشهدها السودان، والتي أطاحت بالرئيس عمر البشير، حيث يشغل منصب رئيس الأركان السودانية المشتركة.