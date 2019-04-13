عماد النحاس الأقرب لخلافة لاسارتي في النادي الأهلي المصري

يمارس أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، ضغوطًا كبيرة على محمود الخطيب، رئيس النادي، للإطاحة بمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، حالة الخروج اليوم من دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن هناك شبه يقين داخل المجلس أن الفريق لن يستطيع العبور للدور التالي، بعد سقوطه 0/5 في لقاء الذهاب، وأن الفريق قد يتعرض لهزيمة جديدة في لقاء العودة ببرج العرب.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”العامري فاروق نائب رئيس النادي اقترح على محمود الخطيب، أن يتم الإطاحة بلاسارتي لتهدئة الجماهير، وتعيين عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب كمدير فني للقلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الحالي“.

وتابع المصدر: ”العامري أكد أن جماهير الأهلي، ستشعر بالرضا حال تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق، خاصة أنه حقق نجاحًا كبيرًا مع الأندية التي تولي تدريبها، ويتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير الحمراء“.

وأردف: ”العامري أكد للخطيب أنه من الصعب أن تتقبل الجماهير استمرار لاسارتي حالة عدم العبور للدور المقبل، كما أن هناك صعوبة أكبر في التعاقد مع مدرب أجنبي كبير في الوقت الحالي، والأفضل الانتظار لنهاية بطولة أمم أفريقيا، على أمل رحيل الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المغرب أو ديسابر المدير الفني لأوغندا، والتعاقد مع أحدهما في بداية الموسم“.

ومن جانب آخر، قدّم باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك والمعار لصفوف سموحة، شكوى رسمية للجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم ضد حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق.

وأكد مرسي في الشكوى، أنه عقب مباراة سموحة أمام وادي دجلة، قام حسام حسن بالتطاول عليه أمام جميع اللاعبين بألفاظ وشتائم خارجة، وعندما اعترض اللاعب على هذا الأسلوب تمادى الجهاز الفني في توجيه الشتائم والسباب له على مرأى ومسمع من الجميع، وبعد ذلك جاء قرار منعه من خوض التدريبات.