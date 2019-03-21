مصر.. أحكام نهائية بالمؤبد والسجن ضد 262 متهمًا في ”اعتصام النهضة“

أصدرت محكمة مصرية اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا ضد 262 من أعضاء جماعة الإخوان بالمؤبد، والسجن المشدد 15 عامًا، إلى جانب السجن 3 سنوات ضد آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فض اعتصام النهضة“.

وقضت محكمة النقض في مصر، ”أعلى محكمة للفصل في الطعون“، برفض الطعون المقدمة من بعض المتهمين، الأمر الذي يعني التصديق النهائي على جميع الأحكام من قبل محكمة الجنايات، حيث لم يكن هناك أي تغيير سوى بحذف عبارة ”السجن المشدد“، إلى السجن فقط 3 سنوات ضد 22 متهمًا.

وتضمنت الأحكام الصادرة معاقبة 17 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، وبراءة 115 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

كما تضمن الحكم، تغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه، عما أتلفوه بحديقة حيوان الجيزة، وحديقة الأورمان، ومحافظة الجيزة، وكلية هندسة جامعة القاهرة، وذلك أثناء اعتصام جماعة الإخوان في ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013.