شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 أحداثاً مثيرة في الشارع الكروي المصري بعد التعادل الذي حققه الزمالك مع مضيفه المقاولون بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة والعشرين للدوري بجانب انتهاء مراسم قرعة دور الثمانية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية اليوم:

مواجهات أفريقية قوية للأهلي والزمالك

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة قوية للنادي الأهلي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في اختبار صعب للفريق المصري الباحث عن استعادة اللقب الإفريقي بعد غياب 6 أعوام.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب القرعة أن المواجهة ستكون صعبة ولكن فريقه جاهز لهذا اللقاء في إطار مشواره للتتويج باللقب القاري، وأشار عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق إلى أنه لم يكن يتمنى هذه المواجهة ولكنه واثق في قدرة الأهلي على الفوز باللقاء.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة قوية أيضاً للزمالك ضد حسنية أغادير المغربي، وأبدى أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك ثقته في قدرة الفريق على عبور عقبة النادي المغربي، خاصة أن فارق الخبرات والتاريخ لصالح الفريق المصري.

تعثر الزمالك يشعل القمة

اشتعل صراع الصدارة بين الأهلي والزمالك بعدما تعثر الفريق الأبيض بالتعادل مع المقاولون بنتيجة 2-2 في الجولة 25 للدوري المصري ليرتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل لقاء الفريقين يوم 30 مارس الجاري.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة وهجومًا بعد نهاية أحداثها من جانب مشجعي الفريق الأبيض ضد الحكم محمد الحنفي بداعي تغاضيه عن ضربتي جزاء للزمالك كما اشتكى التونسي حمدي النقاز من الإصابة في العضلة الأمامية.

وسجل أحمد علي مهاجم المقاولون هدفاً ليعتلي صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفاً بعدما هز شباك فريقه الأسبق الزمالك من ضربة جزاء.

حضور أبوريدة ودعم المنتخب

تواجد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في مران منتخب مصر مساء الأربعاء باستاد برج العرب استعداداً لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام تصفيات أمم أفريقيا 2019.

ودعم أبوريدة لاعبي المنتخب وطالبهم بختام مشوار التصفيات بشكل جيد خاصة أن مباراة النيجر بداية الإعداد لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

استعدادات الأهلي للقمة

بدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة القمة أمام الزمالك بخوض تدريباته على ملعبه مختار التتش وسط غيابات بالجملة للاعبيه الدوليين والأجانب.

واستعاد الأهلي خدمات إسلام محارب الذي تعافى من الإصابة وايضاً مدافعه محمد نجيب بينما مازال الرباعي شريف إكرامي حارس المرمى ووليد سليمان وهشام محمد وأيمن أشرف يؤدون البرامج العلاجية.