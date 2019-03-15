ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين المصريين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في مصر فوز الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، بمقعد نقيب الصحفيين، ليكون النقيب رقم 22 في المجلس رقم 51 بتاريخ النقابة، في انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وحسم ضياء رشوان المنافسة على منصب نقابة الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي، التي عقدت يوم الجمعة، بعد حصوله على 2850 صوتًا مقابل 1500 للمرشح رفعت رشاد.

وجرت انتخابات نقابة الصحفيين في مصر بـ30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وحصل رشوان على هذا اللقب للمرة الثانية، بعد فوزه في الانتخابات ذاتها في آذار/مارس 2013، وسبق له الترشح عام 2009، وخسرها أمام منافسه مكرم محمد أحمد.

ويشغل ضياء رشوان منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، وهو سياسي وصحفي ولد بقرية بالمحاميد، مركز أرمنت محافظة قنا في 1 كانون الثاني / يناير 1960، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981، وماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون في باريس في 1985، وباحث وخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية منذ 1981، كما أنه باحث زائر بالعديد من المعاهد الأكاديمية في بلدان أجنبية مثل اليابان وفرنسا، وعين نائبًا لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عام 2009، ثم مديرًا له في سبتمبر 2011.

واختير ”رشوان“ عضوًا بلجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر 2014، وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة بين عامي 2013 و2015 ممثلًا لنقابة الصحفيين، وتم اختياره في نيسان/ أبريل 2017 عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة التي تدير وتشرف على الصحف القومية بمصر، كما عين رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية في حزيران/يونيو 2017، وفي تموز/ يوليو من نفس العام عضوًا من الشخصيات العامة بالمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يضم ثلاثين عضوًا من المسؤولين والشخصيات العامة ويرأسه رئيس الجمهورية.