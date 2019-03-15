تأكيد مقتل مصري في الهجوم المسلح بنيوزيلندا

تأكد مقتل مصري في الهجوم المسلح على مسجدين في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد بلاغ من أسرة أحد المصريين المقيمين في هذه الدولة وصل وزارة الهجرة المصرية.

وفي تواصل لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، مع أسرة المواطن لتقديم واجب العزاء، أشار أهل المتوفى إلى أن هناك ثلاثة مصريين قضوا خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات ونقل الجثامين إلى مصر لدفنها.

وأكدت وزيرة الهجرة، في بيان لها، أنه فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين، ستقوم الوزارة في إطار البروتوكول الموقع مع مؤسسة ”مصر الخير“ بنقل الجثامين فورًا.

يُذكر أن الوزيرة تواصلت، صباح اليوم، مع طارق الوسيمي سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك، عقب الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مسجدين جنوب نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل حوالي 50 شخصًا وجرح 20 آخرين.

‏‎وأكد السفير طارق الوسيمي على متابعة السفارة هناك للموقف، وإرسال ما يستجدّ رسميًا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين.