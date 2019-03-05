القضاء المصري يصدر حكمه بحق 5 متهمين في قضية ”أحداث عنف المنيا“

قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 أعوام بحق 4 متهمين، والسجن 7 سنوات لعنصر آخر تابع لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث عنف المنيا“.

وأدانت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوب مصر، الأشخاص الخمسة؛ بتهم ”الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، والتحريض على العنف والشغب، وتخريب منشآت عامة“.

فيما قضت أيضًا ببراءة متهمين اثنين في اقتحام وحدة مرور ملوي ومبنى النيابة العامة؛ لعدم كفاية الأدلة في قضية إعادة إجراءات محكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة، عقب صدور أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن يتم القبض عليهما؛ بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.