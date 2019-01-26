معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 50 يخلو من كتب الإخوان المسلمين (فيديو)

حمل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، العديد من المفاجآت للجمهور، من حيث نوعية الكتب والمؤلفات، وزيادة عدد دور النشر، وظهور روايات الخيال العلمي، وكان من الظواهر الملاحظة عدم ظهور كتب جماعة الإخوان.

وقال المفكر والناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل لـ “إرم نيوز”: “إن السبب وراء عدم وجود الكتب الإخوانية في المعرض هو “عدم ثقة الشعب المصري بهذا الفصيل”.

وأضاف أن “ظاهرة الكتب الدينية المتشددة وصلت أقصاها منذ 5 سنوات، ولكنها بدأت تقل خلال السنوات الأخيرة”.

من جانبه، قال الدكتور أشرف منصور، أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية لـ “إرم نيوز”:”إن التيار الإسلامي الإخواني انكسر بشدة، وتراجع على الساحة السياسية، والفكرية، لأسباب عديدة، ولكنه ما زال موجودًا تحت الأرض”.

وأوضح أن”المثقف العربي أصبح أكثر وعيًا، وتعدّدت مصادر معرفته، ما جعله أكثر إلمامًا بالأحداث التي تحيط به”.

أما الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتَّاب مصر، فقال إن”كتب التيار الإسلامي الإخواني ما زالت موجود، ويتم تناقلها وقراءتها سرًا، ولكنها لا تظهر إلى النور، خلال الفترة الحالية”، مشددًا على “ضرورة وقوف الكاتب والمثقف العربي بشكل جادٍ لمواجهة هذا الفكر المتطرف”.

وكشفت نور رشاد، مديرة نشر دار مصر اللبنانية، أن حالة الملل من الأحداث السياسية الماضية أصابت نسبة كبيرة من الجمهور والقراء، فبدأوا يتجهون إلى الروايات الرومانسية، مشيرة إلى أن الجمهور بدأ يخرج من حالة الإحباط إلى تغيير نوعية كتبه ورواياته.