السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في “يوبيله الذهبي‎”

أطلقت مصر، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1274 ناشرًا من 35 دولة.

وافتتح المعرض رسميًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأول مرة منذ توليه الرئاسة في العام 2014، ومعه وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وعدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.

ويقام المعرض هذا العام في موقعه الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، ويبدأ في استقبال زواره اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.

ويقدم المعرض، الممتد حتى الخامس من فبراير/شباط، 800 ألف عنوان كتاب في مختلف العلوم والآداب والفنون.

وتحل جامعة الدول العربية ضيف شرف الدورة الـ 50 للمعرض الذي تأسس العام 1969، وتشارك الجامعة ببرنامج متنوع يبرز دورها على مدى السنين في تنمية الروابط الثقافية والفكرية بين الدول العربية.

واختارت اللجنة العليا للمعرض الكاتب والمفكر ثروت عكاشة (1921-2012)، والكاتبة سهير القلماوي (1911-1997) شخصيتي الدورة الـ50.

ويشمل برنامج المعرض 1300 فعالية، من بينها ندوات فكرية وأمسيات شعرية وموائد مستديرة وورش عمل ومعارض للفنون وعروض للأفلام والمسرحيات.

ومن أبرز الضيوف العرب بالمعرض، المفكر السوري فراس سواح والكاتب الليبي إبراهيم الكوني والروائي اليمني علي المقري والكاتب الأردني إلياس فركوح والقاص الجزائري أنيس الرافعي والشاعر اللبناني عبده وازن.

كما يشارك في المعرض الناقد الفلسطيني فيصل دراج والأكاديمية الكويتية نرمين يوسف الحوطي والناقدة البحرينية زهراء المنصور.

ويخصص المعرض برنامجًا خاصًا بالقارة الأفريقية، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واستضافتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتشارك في المعرض 10 دول أفريقية، من بينها ثلاث دول تشارك للمرة الأولى، هي كينيا وغانا ونيجيريا.