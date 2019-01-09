صورة نيللي كريم الرومانسية مع عمرو سلامة تثير التساؤلات

أثار المخرج المصري عمرو سلامة، الجدل من خلال ظهوره المُتكرر مع الفنانة المصرية نيللي كريم، وزادت التساؤلات حول علاقتهما، حتى أن بعض المتابعين ظنوا أنهما تزوجا سرًا.

وشارك سلامة صورة له مع الفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الخاص على “انستغرام“، ظهر فيها وهي تحتضنه، ويتبادلان الضحكات والمزاح في أجواء رومانسية، في حين لا تعتبر هذه الصورة المرة الأولى، حيث كانا قد نشر كل منهما صورة تجمعهما منذ بضعة أيام.

وعلّق متابعو المخرج المصري على صورته، قائلين: “نفسي اسأل سؤال، هو في إيه بقى صورهم كترت مع بعض يا ترى يا هل ترى”، و”هو في إيه بقا”، و” نقول مبروك؟”، وغيرها من التعليقات الأخرى التي حملت أغلبها تساؤلات عن طبيعة علاقتهما.

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم، كانت قد انفصلت عن زوجها هاني أبو النجا في 2015 بعد 11 عامًا من الزواج، ومنذ ذلك الوقت تدور شائعات حول عودتهما تارة وزيادة خلافاتهما تارة أخرى.

وانفصل المخرج المصري عمرو سلامة، عن الإعلامية المصرية منى عبد الوهاب، في 2017، وأزال حينها علاقته بها من على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومن ثم اختفت أي صور بينهما.

وكانت أول تجربة سينمائية لعمرو سلامة، في التمثيل بدور إسماعيل في مسلسل “سابع جار” وهو من بطولة النجوم دلال عبد العزيز وشيرين ومجموعة أخرى من المواهب الشابة، وعُرض العام الماضي على إحدى القنوات الفضائية.