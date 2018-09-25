مؤسسا “انستغرام” يستقيلان من “فيسبوك”

أعلن مؤسسا “انستغرام“، كيفن سايستورم ومايك كريجر، استقالتهما من “فيسبوك”.

وعزا كيفن ومايك في بيان رسمي، قرارهما، إلى أنهما “يحتاجان لقسط من الراحة، كي يشعلا شغفهما بمشروع جديد يعملان عليه سويًا”، وفقًا لما نشره موقع “نيويورك تايمز” الأمريكي.

واجتمع كريجر مع سايستورم عام 2010، وتعاونا معًا لتطوير منتج مبدئي برمجي كان يعمل عليه الأخير، حتى وصل إلى ما نعرفه اليوم بأكبر شبكة تواصل اجتماعي للصور في الفضاء الإلكتروني، وذلك قبل أن يقتنصه مارك زوكربيرغ، مؤسس ومدير “فيسبوك” التنفيذي، في صفقة كانت الأضخم في تاريخ السوق التقنية في ذلك الوقت بقيمة مليار دولار.

ونشر زوكربيرغ بيانًا رسميًا، أشاد فيه بأداء الثنائي سايستورم كريجر، وتمنى لهما كل التوفيق في في المستقبل، وأعلن أنه متشوق لرؤية خطوتهما المقبلة، والتي قال عنها الثنائي، إنهما بحاجة لفترة من الراحة لكي يقوما ببناء ابتكارات جديدة.

ويعتبر رحيل مؤسسي “انستغرام” بمثابة التغير الإداري الثاني، الذي يواجهه “فيسبوك” رغمًا عنه، وذلك بعد أن أعلن مؤسسا “واتساب”، برايان أكتون وجان كوم، هذا العام رحيلهما أيضًا للأبد عن الشركة، ويبدو أن “فيسبوك“، سيشهد قريبًا منافسين جددًا في سوق التواصل الاجتماعي، والتراسل الفوري، بعد أن كان يلعب وحيدًا لفترة طويلة.