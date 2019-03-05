باستثمار قدره 112 مليون دولار.. إنشاء منطقة لوجستية تجارية جنوب مصر

وقعت وزارة التموين المصرية عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظات الصعيد، على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات، تحت شعار ”معًا لتطوير صعيد مصر“، وباستثمارات تقدر بـ 112 مليون دولار.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن مجموعة ”رانجيس“ الفرنسية التي تقوم بإدارة أسواق فرنسا، ستقوم بإنشاء المنطقة على مساحة 600 فدان، وستقوم خلال الشهر المقبل بعمل دراسة فنية وإدارية لإنشاء أسواق جملة متطورة لتقليل حلقات التداول والفاقد.

ولفت إلى أن ”المجتمع المصري يطالب بأسواق منظمة، بالنظر إلى عدم وجود إلا سوقي العبور و6 أكتوبر، والبنية التحتية للتجارة الداخلية“.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين المصري، إن إجمالي مساحة أول منطقة لوجيستية سيتم إنشاؤها فى الصعيد يصل إلى 65 ألف متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، باستثمارات تصل إلى ملياري جنيه، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و20 ألف فرصة غير مباشرة، في أول شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه سيتم تقسيم المنطقة اللوجستية إلى قسمين، الأول على مساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مجمع لوجستي للشركة، والقسم الثاني على مساحة 45 ألف متر مربع، لإقامة مركز تجاري ووحدات إدارية ونادٍ رياضي وفندق.

وأوضح عشماوي أنه سيتم خلال الشهر المقبل طرح 6 فرص استثمارية متنوعة، في إطار استهداف 14 محافظة بنهاية العام الحالي، وتوطين فرص استثمارية حقيقية بقطاع التجارة الداخلية، منوهًا إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين طرح 8 فرص استثمارية في محافظات (المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، البحيرة، الأقصر)، ومن المقرر ترسيتها خلال الشهر المقبل.