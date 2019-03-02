فيفي عبده تشعل غضب المصريين بفيديو رقص مثير تزامنًا مع الحداد على ضحايا ”القطار“ (فيديو)

أشعلت الراقصة المصرية فيفي عبده، غضب المصريين، بنشرها فيديو رقص مثير على صفحتها رغم مرور يومين فقط على حادث ”محطة مصر“ الأليم.

وظهرت فيفي وهي ترتدي فستانًا أسوداً مفتوحًا عند منطقة الصدر، وبدت تتمايل وترقص على نغمات أغنية ”سلامي“ للمطرب كاظم الساهر بشكل مثير.

لكن ما إن نشرت ”عبده“ هذا المقطع إلا وهاجمها عدد كبير من متابعيها الذين طالبوها بأن تحترم ”سنها“ وقبله تراعي دماء الشهداء الذين راحوا ضحية القطار في محطة مصر.

وكانت من بين التعليقات ما قالته ”مروة“: ”الناس ميتة وإنتي بترقصي ياللي معندكيش دم طيب استني بس يومين“.

وأضافت أخرى: ”نرى عيب شوية احترمي دماء بلدك مصر، كم يوم على الحادث ناس ماتت حرام بعد شنو يصير أكتر“، وتابعت ثالثة: ”الناس ماتت والنهاردة الجمعة اتلمي“.

وشهدت مصر حادثًا مأساويًا حينما استيقظ مواطنوها الأربعاء الماضي على ألسنة لهب مصدرها محطة قطار رمسيس أو مصر، وأسفر الحادث عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، وعلى إثره قرر النائب العام المصري حبس 6 متهمين في الحادث، من بينهم سائق الجرار.