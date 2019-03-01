بعد حريق ”محطة مصر“.. 3.1 مليار دولار تكلفة تطوير السكة الحديد

كشف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، محمد عز، عن إعداد خطة شاملة يُجرى دراستها في الوزارة لتطوير وتحديث نظم مزلقانات السكة الحديد على مستوى محافظات مصر .

وأضاف عز أن تكلفة تطوير المزلقانات تصل إلى نحو 56 مليار جنيه ”3.1 مليار دولار“، ويشارك في تنفيذ مراحل التطوير مجموعة من الشركات الوطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع، والإنتاج الحربي، كما تم التعاقد على 1300 عربة قطار بتحالف مجري – روسي، بمبلغ ملياري جنيه، على أن تصل 20 عربة منها في النصف الأول من عام 2020.

وتم التعاقد على توريد 100 جرار حديدي من شركة أمريكية، إضافةً إلى إصلاح 81 جرارًا قديمًا، وتدريب حوالي 273 فنيًا ومهندسًا من العاملين بالسكة الحديد.

وكانت محطة قطار رمسيس شهدت اصطدام جرار برصيف رقم 6 في المحطة ونتج عنه وفاة 28 شخصًا وإصابة العشرات، وتقدم وزير النقل المهندس هشام عرفات استقالته من منصبه، وتكليف المهندس محمد شاكر بتسيير أعمال الوزارة.