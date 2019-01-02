انتقادات وسخرية من فيفي عبده بعد حفل عودتها للرقص (فيديو)

تعرضت الراقصة المصرية فيفي عبدة لعاصفة من الانتقادات الحادة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها والإطلالة التي ظهرت بها في حفل رأس السنة بالقاهرة، والذي تعود من خلاله للرقص بعد غياب سنوات طويلة.

وظهرت فيفي بزيادة وزن واضحة أدت إلى انتقاد الكثيرين لها، إذ أكدوا أنها فقدت لياقتها مع تقدم العمر ولم تعد قادرة على الرقص بالحفلات ويجب عليها احترام هذه الحقيقة.

ووصل الهجوم على فيفي عبده إلى حد تشبيه البعض لها بالراقصة الراحلة تحية كاريوكا بفيلم “خلي بالك من زوزو”، والتي تعرضت ضمن أحداث الفيلم لسخرية عارمة بسبب كبر سنها ووزنها أثناء الرقص.

وهاجمت إحدى الناشطات فيفي عبده، قائلة: “لا جسم ولا خصر ولا أنوثة ولا رقص حلو”.

وأضافت أخرى: “هو فين الرقص ده، دي بتوصف الأغنية.. دي وصلت من العمر أرذله مفروض ترجع لله وتتوب بقى”.

وعلق ناشط على رقص فيفي عبده قائلاً: “هي رايحه جاية على المسرح هو كدة رقص، احترمي نفسك بقا عيب على سنك”.

وظهرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده 65 عامًا، لأول مرة ببدلة رقص في حفل رأس السنة الذي أقيم على كورنيش النيل، في أول عودة لها للرقص الشرقي بالحفلات المباشرة بعد غياب طويل.

وشاركت فيفي في الحفل مع النجمين محمد فؤاد وحكيم، وهي السهرة التي ظهرت بجوارها الراقصة صافيناز أيضًا، لكنّ الظهور الجديد لفيفي لفت الأنظار.