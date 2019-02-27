مصر تلغي إدراج 272 متهمًا في القوائم ”الإرهابية“

ألغت محكمة النقض المصرية اليوم الأربعاء، إدراج 272 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“حركتي حسم ولواء الثورة“ ضمن قوائم الإرهاب، وذلك بعد أن قبلت المحكمة الطعن المقدم منهم، وإعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإدارج 272 متهمًا في القضية 420 لسنة 2017، المعروفة بـ“حركتي حسم ولواء الثورة“ على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة، والهجوم على سيارة شرطة في طريق الفيوم، وعلى كمين في مدخل الدائري.